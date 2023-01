Joachim Gérard éliminé en 1/4 du double en fauteuil roulant à l'Open d'Australie

Joachim Gérard a été éliminé en quarts de finale du double de l'Open d'Australie en fauteuil roulant, première levée du Grand Chelem, mercredi à Melbourne.

Associé au Japonais Takuya Miki, Joachim Gérard s'est incliné en deux sets 6-0, 6-3 face aux Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, qui forment la paire tête de série N.2. La rencontre a duré une heure et six minutes.

En simple, Gérard, 4e mondial et tête de série N.4, a été éliminé au premier tour après sa défaite en trois sets 1-6, 6-4, 6-2, contre le Chilien Alexander Cataldo, 18e joueur mondial.

L'Open d'Australie est donc déjà fini pour lui.