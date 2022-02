Joachim Gérard, au cœur du come-back

C'était il y a un peu plus d'un an. Malgré la crise du Covid, 2021 ne peut pas mieux débuter pour Joachim Gérard. En janvier, notre joueur de tennis en chaise brise enfin la malédiction des Grands Chelems qu’il traîne depuis le début de sa carrière en remportant l’Australian Open. Quelques mois plus tard, il enchaîne en s'imposant à Wimbledon. Deux victoires qui le rapprochent encore un peu plus de son objectif ultime : la première place mondiale. Alors, certes, les choses se déroulent nettement moins bien à Roland Garros pour celui qui pointe alors à la 3e place du classement ITF, mais une médaille à Tokyo, sur surface dure, reste tout-à-fait envisageable. Mais dans la capitale japonaise non plus, tout ne se passe pas comme prévu. Le 30 août, "Jo" est, contre toute attente, éliminé par l’Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 14) en huitièmes de finale. Deux jours plus tard, le 1er septembre, lors d’une réception pour saluer le départ de quelques athlètes belges, il est victime d’un malaise. Son cœur s’emballe, puis s’arrête. Il passe à deux doigts de la mort.

Je perds conscience, nous explique-t-il, et dès que je me réveille, je me rends compte que j’ai fait un arrêt cardiaque, parce qu’on est en train de me faire un massage cardiaque. J’ai tout de suite fait des petits checks personnels. Où est-ce que je suis, comment je m’appelle, ma date d’anniversaire, des choses comme ça. Et puis tout de suite, je vois le côté positif : je me dis que je suis toujours là. Aujourd’hui, je revis normalement. Certes, j’ai un défibrillateur interne, mais je n’ai pas l’impression de me sentir différent. Je profitais déjà de la vie telle qu’elle était avant et j’essaie d’en profiter tout autant.