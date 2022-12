Joachim Bottieau a été retrouvé "en bonne santé" selon la police fédérale

Joachim Bottieau, qui avait été porté disparu durant la journée du vendredi 30 décembre, a été retrouvé sain et sauf. C'est la Police Fédérale qui a communiqué l'information sur ses réseaux sociaux. Il avait disparu durant la nuit du 30 décembre et n'avait pas ses effets personnels à disposition. Le judoka Joachim Bottieau compte deux participations aux JO (Londres 2012 et Rio 2016), a terminé 2e des Masters et est 3 fois médaillé de bronze aux championnats d’Europe. D'importants moyens policiers avaient été mis en en place dans la région de Nalinnes (Ham-sur-Heure) pour retrouver l'athlète.