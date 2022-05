Jo-Wilfried Tsonga raccroche sa raquette : "Je me sens un peu vide et déjà nostalgique… mais je suis un joueur comblé"

Jo-Wilfried Tsonga a disputé le dernier match en simple de sa carrière ce mardi, à Roland-Garros. Le Français aura tout donné mais il s’est incliné face au Norvégien Casper Ruud, 8e mondial, au 1er tour des Internationaux de France de tennis.

"Je me sens un peu vide et déjà un peu nostalgique. Aujourd’hui était une journée incroyable. C’était fou. Les supporters m’ont soutenu à fond. Ils m’ont vraiment porté car je ne pensais pas être capable de livrer un match pareil. J’aurais préféré terminer ma carrière différemment mais je suis très fier de ce que j’ai pu donner. Ça restera un grand moment dans ma carrière. Je m’en souviendrai toute ma vie", a confié Tsonga au micro de notre envoyée spéciale Alice Devilez, avant d’évoquer ses souvenirs.

"Je retiendrai les liaisons que j’ai créées avec les gens, les moments sympas passés sur et en dehors du court. C’est quand on n’est pas sur le terrain qu’il faut en profiter le plus car ça passe très vite. J’ai eu de la chance d’avoir assez de recul pour profiter de tout. Aujourd’hui je suis un joueur comblé, apaisé et je peux tranquillement raccrocher ma raquette".

Roland-Garros, je pourrais presque me le tatouer sur la peau

À 37 ans, Tsonga a disputé son 15e et dernier Roland-Garros. Un endroit spécial pour le joueur français : "Ça n’avait pas de sens de finir ailleurs qu’à Roland-Garros. Depuis tout petit je viens ici. Je suis venu en tant que spectateur, puis j’ai fait des stages, j’ai joué les championnats de France, j’ai été junior puis professionnel ici. J’ai aussi joué la Coupe Davis à Roland. Roland-Garros, je pourrais presque me le tatouer sur la peau".

Éliminé en simple, Jo-Wilfried Tsonga aura encore l'occasion de faire ses adieux au public français puisqu'il dispute le double avec un autre vétéran, Richard Gasquet, 35 ans.