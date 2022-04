Jo-Wilfried Tsonga raccroche, comme un goût d’inachevé, pour ce colosse aux pieds d’argile

Pour Tsonga, tout a commencé à Melbourne. En janvier 2008, ce jeune inconnu de 22 ans a tout renversé sur son passage pour atteindre la finale de l’Open d’Australie.

"Je n’étais pas dans mon monde. Je passais du mec qui est 300e mondial, à qui on donnerait presque un petit morceau de pain pour manger, au gars qui est là, devant 15.000 personnes qui crient son nom !", se remémorera des années plus tard le Français, comparé par la presse australienne au boxeur Mohammed Ali pour sa gestuelle, sa manière de s’encourager et une certaine ressemblance physique.

N’empêche que le petit Frenchy, fils d’un ancien handballeur d’origine congolaise et d’une mère enseignante, a marqué les esprits : il a éliminé Andy Murray (9e) mais surtout Rafael Nadal, N.2 mondial et alors triple vainqueur de Roland-Garros, balayé en trois sets en demi-finale.

Seul Novak Djokovic l’arrête. Mais qu’importe cette finale perdue : le tennis français tient son nouveau Mousquetaire !

Armé de son service et de son coup droit ravageurs, Tsonga enchaîne en remportant son premier titre à Bangkok, puis son premier Masters 1000, à Bercy. Fin 2008, il est 6e mondial.