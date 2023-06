Jo Siffert et Pedro Rodríguez : destins liés de deux pilotes, des 1000 kilomètres de Spa à leur disparition tragique

Le 17 mai 1970, vers 13 heures, se lance la 8e édition des 1000 kilomètres de Spa où le sommet du Raidillon est à la pointe de la gloire. L’antre du sport automobile Belge a déjà vécu des moments mythiques, qui ont fait sa légende et cette nouvelle course n'a pas fait exception.

Ce jour-là, des seaux d'eau tombent sur la piste. Les pilotes, abrités dans la voie des stands, craignent ce sol trempé et nombre d’entre eux, avant de prendre le départ, s’isolent et se recueillent. L’implacable destinée s’est arrêtée avec plus d’attention sur deux pilotes, qui, côte à côte, s’installent dans leurs voitures : deux Porsche 917. Des monstres absolus du macadam. Bleus et orange, sauce Gulf, les deux minotaures de la piste attendent, noyés sous les trombes d’eau des Ardennes.

Les pilotes de ces deux bolides, le Suisse Jo Siffert et le Mexicain Pedro Rodríguez de la Vega, véritables âmes jumelles de la course automobile, s’apprêtent à entrer au Panthéon des dieux du sport, le tout en trois minutes à peine. Et comme d’habitude, ils le feront ensemble. Ces deux as du volant imposent en effet le respect dans tout le paddock du Championnat du monde des voitures de sport, pour leur saine rivalité et leur lien automobile indéfectible. Ils dominent à l'époque de nombreux rallyes, se battant avec les mêmes armes, mais avec une conduite totalement différente.

L'Heure H appuie sur l'accélérateur pour vous faire revivre deux destins croisés du sport automobile. En 1968, Pedro Rodríguez a déjà remporté les 24 heures du Mans. En 1970, c'est Jo Siffert qui franchit la ligne en premier des 1000 kilomètres de Spa. Mais les deux seront à la fois liés dans la vie, pour le passé difficile qui les a forgés, comme dans la mort et leur disparition tragique à quelques mois d'intervalle sur le circuit en 1971. Découvrez comment ces deux pilotes ont construit bien malgré eux leur légende.