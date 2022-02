JO Pékin 2022 : Une traditionnelle finale Etats-Unis – Canada en hockey sur glace chez les dames

C’était attendu, les Etats-Unis affronteront bien le Canada en finale du tournoi féminin de hockey sur glace jeudi aux Jeux olympiques de Pékin. Les Américaines se sont qualifiées grâce à leur victoire 4-1 contre la Finlande en demi-finales. En finale, elles retrouveront leurs meilleures ennemies canadiennes. Le Canada qui s’est très facilement qualifié en battant la Suisse 10-3.

La finale de rêve entre les tenantes du titre américaines et le Canada, qui disputera sa septième finale de rang, aura donc bien lieu sur la glace du Palais omnisports de Wukesong. Jamais le Canada n’a manqué la finale du tournoi olympique dames, épreuve au programme des JO depuis Nagano en 1998. Il compte quatre titres (2002, 2006, 2010 et 2014) et deux médailles d’argent (1998 et 2018), chaque fois après des défaites contre les États-Unis.

Hormis en 2006 et un match Canada-Suède pour l’or, la finale a toujours opposé Canadiennes et Américaines. Les Etats-Unis en sont dès lors de leur côté à leur 6e finale aux Jeux. Outre leur médaille d’or en 2018 à PyeongChang, les Américaines avaient conquis l’or à Nagano en 1998.

Le match pour la médaille de bronze mercredi opposera la Suisse, en bronze en 2014 à Sotchi, à la Finlande, 3es des Jeux en 1998, 2010 et 2018.