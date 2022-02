JO Pékin 2022 - Un palet au visage de l'arbitre lors de Finlande - Suisse

Le hockey sur glace peut s'avérer dangereux pour les joueurs mais, parfois, aussi pour l'arbitre. Daniel Hynek l'a appris à ses dépens. Lors de la rencontre entre la Suisse et la Finlande, l'arbitre tchèque a reçu un palet en plein dans le visage après un dégagement malheureux et involontaire d'un joueur finlandais. Une image spectaculaire mais, heureusement, M. Hynek a pu reprendre la partie et acter la victoire de la Finlande face à la Suisse (5-1) lors des quarts de finale des JO de Pékin.