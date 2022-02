JO Pékin 2022 : Troisième titre de rang pour Geisenberger, qui écrit l'histoire en luge monoplace

L'Allemande Natalie Geisenberger a décroché un troisième titre olympique consécutif en luge monoplace, mardi, aux Jeux de Pékin.

Après les quatre manches, Geisenberger, qui a pris la tête à l'issue du deuxième 'run', a totalisé un chrono de 3:53.454. Elle devance sa compatriote Anna Berreiter de 493/1000e. La Russe Tatyana Ivanova a complété le podium à 1.053.

En 2014 à Sotchi et en 2018 à Pyeongchang, Geisenberger, 34 ans, avait réalisé le doublé avec des titres en individuel et par équipes. Elle compte aussi un bronze en individuel à Vancouver en 2010.

L'Allemande devient la première dame à remporter trois titres consécutifs olympiques en luge, égalant la performance de son compatriote Georg Hackl chez les messieurs. Elle est aussi la seule athlète en luge, tous genres et toutes disciplines confondues, à compter cinq médailles d'or. Avec six médailles olympiques au total, elle égale au passage le record de l'Italien Armin Zöggeler (2 en or, 1 en argent et 3 en bronze).

Enfin, elle rejoint la patineuse de vitesse Claudia Pechstein comme sportive allemande la plus titrée aux Jeux Olympiques d'hiver.

L'Allemagne domine la luge féminine depuis la victoire de Silke Kraushaar à Nagano en 1998. Par la suite, Sylke Otto (Salt Lake City 2002 et Turin 2006) et Tatjana Hüfner (Vancouver 2010) ont été titrées avant le début du règne de Geisenberger.