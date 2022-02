JO Pékin 2022 – Tom Lahaye-Goffart, très déçu de sa 90e place en biathlon : "C’est honteux"

90e à plus de 13 minutes du vainqueur, le Français Quentin Fillon Maillet, Tom Lahaye-Goffart était extrêmement déçu de sa contre-performance. Pour sa première course olympique, le Belge est complètement passé à côté de sa course. Le Liégeois était évidemment déçu au micro de David Bertrand : "C’est honteux, clairement. Je n’espérais pas grand-chose de cette course. C’est loin d’être ma spécialité. C’est 20 bornes, c’est fait pour les gros skieurs, les bons tireurs. Mais là, faire sept fautes. Direct les deux premières balles les foutre dehors, ça me flingue d’entrée. En ski, ce n’était pas un bon jour non plus. La piste était vraiment adaptée aux gros moteurs, ce que je n’ai pas du tout. Ça fait chier, en plus on avait vraiment de bons skis. C’était la première course, on va l’oublier et repartir samedi à l’attaque. Ce sera un peu plus adapté à mes capacités".

Une difficulté au tir que Lahaye-Goffart explique par une mauvaise gestion du vent : "J’ai vécu plus de dix ans à cette altitude voire plus haut donc ce n’est pas l’altitude. En fait on a réglé avec un vent qui était un peu plus important. On est réglé exprès un peu à droite comme ça si le vent tombe, on est toujours centré. Ici, le vent tombe donc je me dis que je vais rester centré. Mes deux premières balles, elles sont en haut à gauche donc il n’y avait vraiment plus de vent. J’ai mal lu le vent aux premiers tirs et donc après je clique pour régler ça et je mets les trois autres. Après, au deuxième couché, je ne sais pas où sont mes balles mais au visuel je pense que mes balles sont centrées et ça fait trois minutes de pénalité, je ne sais pas où elles sont. Je pense qu’elles sont regroupées à un endroit. Je n’ai pas l’impression d’en foutre partout. C’est un peu la loi du biathlon, des fois il y a des paramètres extérieurs qui font que les balles sortent. C’est hyper frustrant mais j’avais déjà deux minutes de pénalité dans les dents donc ça ne change pas grand-chose au final".

Une grosse désillusion qui pourrait cependant avoir un effet positif sur le Belge : "Ça fait une grosse claque, ça remet un peu les idées en place. On rentre dans le vif du sujet. Je pense que ce n’est pas plus mal, ça va me remettre droit. Parce que je ne suis pas là pour faire du tourisme".

Tom Lahaye-Goffart est désormais tourné vers le sprint 10km de ce samedi.