JO Pékin 2022 : Stijn Desmet termine 3e de la finale B sur le 1500m en short-track, Hwang titré

La course de la finale B de short-track sur 1500m débute très calmement et Stijn Desmet démarre sa course à l'arrière du peloton mais passe en tête après deux tours et reste dans les premières positions quelques tours.

A quatre tours de l'arrivée, le Belge accélère avant d'être dépassé par le Russe Airapetian qui imprime le tempo.

Le Hongrois Krueger accélère dans le dernier tour et déborde tout le monde pour remporter cette finale devant le Russe Airapetian.

Stijn Desmet termine troisième de la course et est donc 13e au total puisqu'il y avait 10 participants en finale A.

En raison de différents repêchages après des chutes en demi-finales, dix patineurs, au lieu de sept, prenaient part à la finale A. Le Sud-Coréen Hwang Daeheon s'imposait en 2:09.23. Vice-champion olympique du 500m en 2018 à Pyeongchang, il s'offre son premier titre olympique, à 22 ans. Le Canadien Steven Dubois (2:09.254) prenait la médaille d'argent et le Russe Semen Elistratov (2:09.267) celle de bronze. Le Hongrois Shaoang Liu (2:09.409) échouait au pied du podium, le Sud-Coréen Lee Juneseo (2:09.622) finissait cinquième.