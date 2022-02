Malgré tout, la Belge repart de Pékin en retenant qu'elle a tout donné dans la compétition. "On a surtout eu beaucoup de malchance, on n’aurait pas pu prévoir ce qu'il s'est passé maintenant. Je pense que d'autres athlètes n'auraient pas repris le départ. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à me reprocher. Ça ne voulait juste pas dans ces JO et évidemment c'est très dommage parce que tu travailles quatre ans pour être ici, mais on ne peut rien y faire," a-t-elle fait remarquer, dépitée, au micro de David Bertrand.

Après la course, Meylemans a été consolée par sa compagne, la skeletonneuse brésilienne Nicole Rocha Silveira. "Cela aurait été plus difficile sans elle. J'ai hâte de devenir à nouveau une personne normale et rentrer le plus rapidement possible à la maison. La Chine ne figure pas parmi mes destinations préférées pour le moment," a avoué la Belge à l'agence Belga.