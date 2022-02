JO Pékin 2022 : Sandrine Tas 28e du 1.000m en patinage de vitesse, Miho Takagi titrée

Sandrine Tas s'est classée 28e du 1.000m en patinage de vitesse, jeudi, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. La Japonaise Miho Takagi a été titrée avec un record olympique.

Tas disputait la première course, aux côtés de la Sud-Coréenne Park Jiwoo. Elle bouclait sa course en 1:18.79, un peu plus de deux secondes au-dessus de son record de Belgique (1:16.46). Cela lui vaut une 28e place, sur 30 concurrentes.

La Japonaise Miho Takagi s'est imposée en 1:13.19, améliorant le record olympique de 1:13.56 appartenant à la Néerlandaise Jorien ter Mors depuis 2018. La Japonaise, 27 ans, s'offre l'or après avoir conquis trois médailles d'argent, sur 500m, 1.500m et la poursuite par équipes. A Pyeongchang, en 2018, elle avait glané les trois médailles, l'or sur la poursuite par équipes, l'argent sur 1.500m et le bronze sur 1.000m.

Takagi a devancé de 64/100e la Néerlandaise Jutta Leerdam. L'Américaine Brittany Bowe, championne du monde en titre et détentrice du record du monde a pris le bronze à 1.42. Viennent ensuite la Russe Angelina Golikova (+1.52) et la Néerlandaise Antoniette de Jong (+1.73).

La Néerlandaise Ireen Wüst, 35 ans, a conclu ses cinquièmes et derniers Jeux avec une sixième place, à 1.92. Titrée sur 1.500m et en bronze sur la poursuite par équipes, Wüst est devenue durant ces Jeux, avec 13 médailles (6 en or, 5 en argent, 2 en bronze), la deuxième athlète la plus médaillée de l'histoire des JO d'hiver, ex æquo avec le biathlète norvégien Ole Einar Bjoerndalen. Seule la skieuse de fond norvégienne Marit Bjoergen, avec 15 médailles olympiques (8 en or, 4 en argent, 3 en bronze), la devance dans ce classement particulier.

Tas, 26 ans, dispute ses premiers Jeux Olympiques. Elle avait pris la 29e place du 1.500m et la 28e du 500m. Il reste le départ groupé à son programme, samedi à partir de 8h45 heure belge.