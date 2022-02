JO Pekin 2022 : Quelles chances de médaille pour la Belgique à Pékin ?

Avec 5 athlètes (4 messieurs, une dame), le Biathlon est le plus grand pourvoyeur d’athlètes pour la Belgique lors de ces JO 2022. Dans une discipline au niveau très relevé mais aussi imprévisible, les pronostics sont toujours très compliqués.

Florent Claude sera assurément la meilleure carte belge sur les différentes courses dans lesquelles il est aligné. Auteur d’une 9e et d’une 11e place cette saison en Coupe du monde, il peut assurément titiller le gratin du biathlon mondial s’il est dans un bon jour. Chez les dames, Lotte Lie peut revendiquer une place parmi les quinze premières. Difficilement plus. Enfin, le relais belge masculin rêve d’un Top 8, difficilement accessible.

En ski alpin, Armand Marchant abattra ses meilleures chances de médaille lors du slalom spécial (il dispute également le Super G et le slalom géant). Trois fois dans le Top 20 en Coupe du monde cette saison, Marchant a également obtenu une 7e place à Val d’Isère. Non loin des meilleurs. Un résultat qu’il espère rééditer dans une spécialité où les favoris peuvent facilement passer à la trappe.

En short-track, Hanne Desmet et Stijn Desmet ont eux aussi un Top 8 dans les jambes sur une discipline imprévisible et rocambolesque. Evy Poppe pourra quant à elle s’illustrer en slopestyle (6e et 13e en Coupe du monde cette saison).

Enfin, les Belgian Bullets An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts sortent d’une saison compliquée en Bobsleigh à 2. Elles espèrent néanmoins un Top 8 à Pékin.

Pour rappel, les meilleurs moments des Jeux olympiques d'hiver de Pékin sont à suivre sur Auvio et Tipik tout au long de la quinzaine.