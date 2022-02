JO Pékin 2022 : Premier titre olympique pour Alessandro Hämmerle en snowboard cross

L'Autrichien Alessandro Hämmerle a remporté son premier titre olympique sur le cross messieurs de snowboard des Jeux Olympiques de Pékin jeudi en Chine.

Hämmerle, 28 ans et vice-champion du monde en titre, s'est montré le plus rapide de la grande finale et s'est imposé avec deux centièmes d'avance sur le Canadien Eliot Grondin. L'Italien Omar Visintin complète lui le podium en remportant la médaille de bronze.

Septième en 2018 lors des JO de Pyeongchang, l'Autrichien, triple tenant du titre de la Coupe du monde, décroche le premier titre olympique de sa carrière. Il succède au Français Pierre Vaultier qui a mis fin à sa carrière en décembre 2020.