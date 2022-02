JO Pékin 2022 : pourquoi Taïwan n'est pas appelé comme tel aux Jeux olympiques?

La manière dont Taïwan est représenté aux Jeux olympiques a beaucoup varié au cours des années, en raison de son statut international particulier.

Même si l'île de 23 millions d'habitants est gouvernée démocratiquement, avec ses propres frontières et sa propre monnaie, le statut de Taïwan ne fait pas consensus.

Taïwan et le Continent sont gouvernés séparément depuis la prise du pouvoir par les communistes à Pékin en 1949 et la fuite du gouvernement nationaliste à Taïwan. Le régime communiste chinois considère l'île comme une de ses provinces destinées à revenir dans son giron, au besoin par la force.

Pékin accuse la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen de rechercher une indépendance formelle de l'île - un casus belli pour les dirigeants communistes. Mme Tsai refuse en effet de reconnaître le Principe de la Chine unique (One china policy) par lequel l'île et le Continent feraient partie d'un seul et même pays.

Seuls une quinzaine d'Etats du monde reconnaissent le gouvernement de Taïwan au détriment de Pékin.