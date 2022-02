JO Pékin 2022 : Philippe Candeloro sur Loena Hendrickx : "Elle a des chances de terminer dans le top 6"

La patineuse artistique belge Loena Hendrickx débutera ses Jeux Olympiques de Pékin mardi prochain par le programme court. Elle continuera jeudi avec le programme libre. Philippe Candeloro, ancien patineur artistique français et double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 1994 et 1998, revient sur les chances de la Belge face à la suprématie russe.

"C’est une patineuse de grand talent, qui a essayé de venir embêter le podium russe au championnat d’Europe. Elle est courageuse parce qu’elle essaie de se battre," débute Philippe Candeloro à notre micro. "Le niveau mondial est tellement élevé au niveau de la catégorie des filles, que pour le patinage européen, c’est un peu compliqué de venir concurrencer ce haut niveau."

Le quadruple champion de France de patinage artistique reste toutefois positif sur les chances de notre compatriote dans la discipline. "Le niveau européen est légèrement plus élevé que le niveau mondial. À part les Japonaises qui vont aussi concurrencer ce podium, les Américaines ne sont pas non plus tip top. Loena a des chances de terminer dans les six premières sur le programme court."