JO Pekin 2022 - Patinage de vitesse : Bart Swings boucle le 1500m à la 13e place, Mathias Voste 29e

Pas de miracle en patinage de vitesse pour les Belges ! Alignés dans deux séries différentes sur le 1500m, Bart Swings et Mathias Voste ne sont pas parvenus à s'immiscer dans le Top 10. Virtuellement 8e après son passage dans un 1500m qui n'est pas sa discipline de prédilection, Swings a ensuite perdu quelques places pour finir aux portes du Top 10, à la 13e place (+2,61 secondes)

Pourtant parti assez fort, Mathias Voste a lui connu une journée plus compliquée puisqu'il boucle ce 1500m à la 29e et dernière place, à plus de 6 secondes du vainqueur.

Un médaillé d'or qui se nomme Kjeld Nuis. Comme en 2018 (où il avait aussi remporté une médaille sur le 1000m) le Néerlandais a surclassé une majeure partie de la concurrence pour s'adjuger son 2e titre olympique et battre le record olympique. Seul adversaire à parvenir à rester dans son sillage et à se maintenir sous la seconde, son compatriote Thomas Krol, 2e. Notons que c'est le Coréen Minseok Kim qui complète le podium