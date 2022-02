JO Pékin 2022, patinage artistique : Loena Hendrickx satisfaite de sa huitième place au général

Avec une note totale de 206.79, Loena Hendrickx a décroché la huitième place de l'épreuve de patinage artistique des Jeux Olympiques de Pékin. Hendrickx, 22 ans, offre ainsi un cinquième diplôme olympique (top 8) à la Belgique à Pékin. La médaille d'or est revenue à la Russe Anna Shcherbakova devant sa compatriote Alexandra Trusova et la Japonaise Kaori Sakamoto. La très controversée Kamila Valieva a elle pris la 4e place après un programme libre manqué.

Loena, comment avez-vous trouvé votre prestation?

"J'ai malheureusement commis quelques petites fautes. Mais globalement je reste très satisfaite de ma 8e place. J'ai bien patiné. Pour le saut, il y avait quelque chose sur la glace qui me gênait et m'a empêché de bondir dans les airs. Mais je ne souhaite pas chercher d'excuses. C'est juste dommage mais je ne vais pas me laisser abattre à cause de cela."

Peut-on parler de prestation parfaite?

"Je note que j'ai pris un très bon départ. Et je ne veux pas être trop dure avec moi-même. Je peux être fière de moi avec cette prestation."

On ne peut donc pas parler de déception...

"Non, je suis très heureuse avec ma prestation."

Peut-on avoir votre avis sur l'affaire Valieva?

"Je n'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sur cette histoire. Je vais seulement pouvoir le faire maintenant. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis pour un sport propre. Et je souhaite que tout le monde soit traité équitablement."