JO Pékin 2022 – patinage artistique : Loena Hendrickx huitième, l’or pour Shcherbakova, le calvaire de Valieva

Anna Shcherbakova a décroché la médaille d’or en patinage artistique devant sa compatriote alexandra Trusova et la Japonaise Kaori Sakamoto. Kamila Valieva, qui était au centre de l’attention suite aux soupçons de dopage, a complètement craqué dans le programme long et est tombée à trois reprises. Elle se classe quatrième. La Belge Loena Hendrickx a réalisé une belle prestation et termine huitième.

Loena Hendrickx était septième avec une note de 70.09 à l’issue lors du programme court. Il lui fallait donc un miracle dans le programme libre pour pouvoir jouer la médaille.

Sur une musique orientale, Loena Hendrickx réussit un double axel d’entrée, qu’elle avait raté lors du programme court où elle avait posé une main sur la glace.

Le reste de son parcours est très propre à l’exception d’un saut mal pas totalement réussi. Comme la veille, elle laisse échapper quelques petites mimiques dubitatives au moment de quitter la glace mais semble tout de même plus satisfaite de sa prestation.

Sa prestation sur le programme libre lui vaut un total de 136.70 points, soit le troisième meilleur score des patineuses déjà passées.

Au total elle compte donc 206.79 points et se retrouve en deuxième position derrière l’Américaine Alysa Liu. Une position qu’elle devra sans aucun doute céder puisque les six meilleures du programme court doivent encore monter sur la glace.

La Coréenne Young You qui passait juste après Loena Hendrickx vient directement se placer en tête avec 213.09 et repousse la Belge à la troisième place.

Il n’y aura pas de podium pour Loena Hendrickx puisque la Japonaise Wakaba Higuchi prend à son tour la tête avec un score total de 214.44 avec une note de 140.93 sur son programme libre malgré une chute.

Si l’on attendait Kamila Valieva pour la médaille d’or après sa belle prestation sur le programme court, ce sont les deux autres Russes qui réalisent un exceptionnel programme libre. Anna Shcherbakova obtient la note de 175.75 sur son programme long et un total de 255.95, ce qui lui offre la médaille d’or.

Alexandra Trusova prend, elle, la médaille d’argent avec un joli score de 251.75 et le meilleur programme libre puisqu’elle a obtenu la note de 177.13. Kaori Sakamoto est médaillée de bronze avec un score de 233.13.

Kamila Valieva est passée à côté de son programme libre, tombant trois fois au début de sa prestation. Elle termine au pied du podium avec une note générale de 224.09 et quitte la patinoire en larmes. La jeune Russe de 15 ans aura finalement craqué, submergée par tout le bruit autour des soupçons de dopage à son égard.

Loena Hendrickx termine donc finalement à la huitième place, ce qui lui permet d’obtenir son diplôme olympique.