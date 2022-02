JO Pékin 2022 – patinage artistique : le couple français Papadakis – Cizeron bat le record du monde en danse rythmique

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont battu le record du monde de danse rythmique en patinage artistique ce samedi en fin de soirée de Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. Avec une note de 90,83 ils améliorent le précédent record de 90,03 points, dont ils étaient déjà les détenteurs. Ils confirment leur statut de favoris pour cette édition 2022 des JO.

En deuxième position, on retrouve le couple "russe" composé de Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov avec 88,85 points. Juste derrière eux, un couple américain formé par Madison Hubbel et Zachary Donohue avec une note de 87,13.

La prochaine étape pour les couples de patineurs artistiques ce sera ce lundi avec la danse libre.