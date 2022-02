JO Pékin 2022 : Patinage artistique et danse sur glace, quelles différences ?

Vous ne savez pas distinguer le patinage artistique de la danse sur glace ? Vous n’êtes probablement pas le seul. Voici quelques éléments qui devraient vous permettre d’y voir plus clair et de déceler les différences entre les deux sports.

Premièrement, la danse sur glace se déroule toujours en couple. Le patinage artistique prévoit lui aussi une épreuve en couple mais aussi une compétition destinée exclusivement aux messieurs et aux dames.

Pour différencier le patinage artistique de couple et la danse sur glace, on prêtera donc attention aux figures et aux mouvements effectués sur la glace par les patineurs. Le patinage artistique est beaucoup plus acrobatique et athlétique que la danse sur glace et prévoit des figures tels que les sauts, les pirouettes, les portés ou les lancés.

Des figures que l’on ne verra beaucoup moins voire pas du tout en danse sur glace, discipline davantage axée sur l’élégance et l’harmonie des mouvements. Les sauts (sauf les sauts simples) ne sont d’ailleurs pas autorisés.