JO Pékin 2022 : Parti de rien, le biathlon belge force désormais le respect au niveau international

Une 9e et une 11e place. Voici les meilleurs résultats obtenus par un athlète belge cette saison en Coupe du monde de biathlon. Des performances signées par notre fer de lance Florent Claude qui pourraient paraître anonymes mais qui sont en réalité loin d’être médiocres.

"Pour le spectateur belge, un top 10 ou un top 15, c’est sans doute difficile à apprécier", admet Frédéric Lahaye-Goffart, pionnier de la discipline en Belgique et consultant biathlon de la RTBF.

"Des gars qui peuvent monter sur le podium, il y en a quasi 50. La frontière est fine entre un Top 5 ou une 40e place. Le biathlon est un sport où il y a une densité énorme. Et puis comme je le dis souvent, en biathlon il faut être fort dans trois sports. D’abord en ski de fond et au tir, où il faut des qualités diamétralement opposées. Mais aussi et surtout dans l’association des deux. Il faut des années pour trouver un bon équilibre. Cela n’arrive pas fréquemment d’avoir un jour où on excelle dans les trois composantes. C’est ce qui fait la difficulté du sport mais aussi son charme."

C’est énorme d’avoir autant e Belges dans un sport réservé à certains pays. C’est une grande fierté

Frédéric Lahaye-Goffart sait de quoi il parle. Tombé amoureux des sports d’hiver après un voyage en classe de neige, il est le tout premier belge à avoir disputé une épreuve de Coupe du monde. C’était en 1999.

"Je me déplaçais en mobile home pour participer aux compétitions. Je travaillais du lundi au mercredi et puis je partais chercher la neige à travers l’Europe, pour les entraînements et les courses", se souvient ce Huttois, désormais expatrié en Savoie. "Maintenant, ce n’est plus possible de combiner cela avec un travail. Il faut être professionnel et se dédier 100% à ce sport."

Une vie que son fils Tom a choisi de mener. A 26 ans, il disputera ses premiers Jeux Olympiques. Un gamin qui n’en croit toujours pas ses yeux. "Aux Jeux, il y aura toutes les nations historiques du biathlon, avec leur tradition, leur culture et leur budget. Et parmi elles, il y a la Belgique qui saute aux yeux. C’est énorme d’avoir autant de Belges dans un sport réservé à certains pays. C’est une grande fierté", expliquait-il à la RTBF avant les Jeux.