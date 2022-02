JO Pékin 2022 : nouveau sacre pour Charles Hamelin, le Canadien est un phénomène de longévité en short-track

Aujourd'hui le Canada s'est emparé de l'or sur le relais 5000 mètres messieurs.

Les Canadiens, avec Charles Hamelin, Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles et Pascal Dion, se sont montrés les plus rapides, ils devancent les Sud-Coréens et les Italiens.

A 37 ans, Charles Hamelin, toujours aussi véloce sur la glace, décroche un quatrième titre olympique.

Le Montréalais est un phénomène de longévité dans le petit monde du short-track, le patinage de vitesse sur courte piste.

La première participation de Charles Hamelin aux JO date de 2006 à Turin: il décroche une médaille d'argent en relais 5.000 m. Mais le tournant de sa carrière, c'est en 2010, lors des JO à domicile, à Vancouver, pendant lesquels il remporte deux titres olympiques. Tout d'abord en individuel sur 500 mètres puis en relais avec notamment son frère François, "le meilleur moment" de sa carrière déclare-t-il à l'AFP.

"Réussir à monter sur le podium en famille, c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent dans l'histoire des JO! C'est un souvenir gravé à jamais dans ma mémoire".

Il a ajouté à son palmarès une médaille d'or sur 1.500 m lors des Jeux de Sotchi en 2014, puis le bronze en relais à Pyeongchang en 2018, ce qui a fait de lui, à 33 ans, le patineur le plus âgé à monter sur un podium olympique en short-track.