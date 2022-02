JO Pékin 2022 - Morphologie, culture, infrastructures : pourquoi les Pays-Bas raflent tout en patinage de vitesse ?

Aucune raison que cette tradition néerlandaise soit stoppée à Pékin, tant la discipline reste le sport-roi aux Pays-Bas et les facteurs qui expliquent cette domination, nombreux: la culture, les infrastructures, la médiatisation des athlètes, leur physiologie aussi...

Historiquement, le patinage est plus qu'un sport chez les "Oranje". C'est aussi un moyen de locomotion, largement utilisé au siècle dernier, à l'instar du vélo.

Dès le XIIIe siècle, les habitants se déplaçaient d'un village à l'autre sur les centaines de kilomètres de canaux que compte ce pays. Des documents historiques mentionnent les premières compétitions dès le XVIIe siècle.

La plus emblématique est sans doute l'Elfstedentocht (Tour des onze villes), une course d'endurance de 200 kilomètres, disputée régulièrement depuis plus d'un siècle par 15.000 patineurs et suivie dans une ambiance de carnaval par des centaines de milliers de spectateurs dans la Frise, au nord du pays.

Le réchauffement climatique ayant fait son oeuvre, la course n'a plus lieu que rarement, la dernière édition remontant à 1997.