JO Pékin 2022 - Loena Hendrickx : "Je n’avais pas le stress et l’adrénaline dont j’ai besoin pour être performante"

Loena Hendrickx a bouclé son programme court en patinage artistique avec 70.09 points et trône à la septième place avant le programme libre.

La Belge était déçue de sa prestation et n'a jamais vraiment réussi à rentrer dans sa performance : "Je n’avais pas le stress et l’adrénaline dont j’ai besoin pour être performante et dont j’ai manqué aujourd’hui. Par exemple avant l’Euro, je savais que je devais faire un passage sans faute et je devais encore attendre naturellement. Ce que je n’ai pas eu ici. Ça a été une très longue journée et quand j’y repense, ce n’était pas si mal et je peux être contente de moi. Mais j’en attendais un peu plus. J’étais prête. L’entraînement s’est bien passé".

Tout le focus est maintenant mis sur le programme libre où elle tentera de faire l'inverse de l'Euro, où elle avait réalisé un magnifique programme court et un programme libre un peu moins abouti : "Je dois retrouver la concentration pour le programme libre et essayer de me renforcer. Je pense que je dois retrouver plus de confiance en moi et essayer de ne pas trop réfléchir. Quand je pense trop et qu’il y a trop de choses dans ma tête, je ne suis pas capable de me concentrer complètement sur ce que je fais".

Et la patineuse belge n'est pas du genre à abandonner : "Je pense que ma place est bonne. J’espère que je pourrai faire un programme libre sans faute, comme je le fais à l’entraînement si souvent ici. Et je vais encore me battre, me battre et me battre".

La question du contrôle positif pour dopage de la Russe Kamila Valieva a évidemment été abordée mais la Belge préfère attendre la décision définitive avant de se prononcer : "Il faut attendre le deuxième échantillon et je trouve ça logique d’un côté. On verra bien le résultat de ce deuxième échantillon. C’est tout de même un point de concentration que nous n’avons pas habituellement. C’est ennuyant mais c’est pareil pour tout le monde".

La Russe est actuellement en tête de la compétition avant le programme libre de ce jeudi dans lequel Loena Hendrickx entera de grapiller des positions.