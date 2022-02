JO Pékin 2022 : Loena Hendrickx impatiente de commencer ses Jeux : "Mon ambition sera de réaliser deux beaux programmes"

Depuis sa 16e place à Pyeongchang en 2018, Loena, âgé désormais de 22 ans vient avec de nouveaux objectifs. "Mon ambition sera de réaliser deux beaux programmes. Si j’y parviens, je serai de toute façon satisfaite. Quant à la place finale, on verra, j’espère que mes prestations généreront de bons points et de bons résultats. La Russie sera clairement l’adversaire numéro 1. Mais aussi le Japon, la Corée, les Etats-Unis qui ont des concurrentes très fortes. Je crois qu’il s’agira d’une belle compétition. J’ai vraiment envie de réussir à patiner de la manière la plus propre possible. Je dois avoir confiance et essayer de reproduire ce que j’ai pu faire à l’entraînement."

Enfin, il fallait bien lui demander son avis sur l’affaire "Valieva" : "Mon avis ? Je ne m’en occupe pas vraiment. Je me concentre d’abord sur moi et sur ce que j’ai à faire. Mais ça n’influencera de toute façon pas mes prestations. Mon but sera de bien prester sur les deux programmes. Mais ça me surprend, naturellement. J’ai toujours plaidé pour un sport clean. Et donc, je trouve ça logiquement dommage que ça se produise dans la discipline que je pratique…"

Loena Hendrickx commence ses Jeux Olympiques de Pékin par le programme court mardi et le programme libre est prévu jeudi.