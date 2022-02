JO Pékin 2022 : Les Belgian Bullets terminent quinzièmes en bobsleigh à deux, l'or pour Laura Nolte

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont réalisé leur moins bon chrono sur le 4e et dernier run en bobsleigh à deux femmes et auront perdu une position au général, finissant 14e. La médaille d'or est revenue au bob allemand piloté par Laura Nolte.

Grâce à un bon 3e run, le duo belge était remonté en 14e position et les Belgian Bullets étaient donc les septièmes à s'élancer. Et nos compatriotes ont malheureusement réalisé leur moins bonne descente sur ce 4e run.

Avec un temps de 1:02.27 sur le 4e run et un temps total de 4:08.58, les Belgian Bullets sont dépassées par le bob français piloté par Margot Boch et le bob chinois piloté par Qing Ying.

Elles seront donc au pire 16e et doivent espérer une contre-performance des bobs mieux classés après 3 runs pour grapiller quelques positions.

Ce qui est le cas. Le bob australien, piloté par Breeana Walker passe également à côté de son 4e run et réalise un moins bon temps général que la Belgique.

Ce sera le seul mouvement qui concerne nos Belges qui terminent donc à la 15e place.

L'Allemagne à elle confirmé sa domination avec la médaille d'or de Laura Nolte et l'argent avec Mariama Jamanka. L'Américaine Elana Meyers Taylor prend la médaille de bronze. L'Allemande Kim Kalicki est quatrième.