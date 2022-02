JO Pékin 2022 : Les Belgian Bullets prennent la 14e place après le 3e run en bobsleigh à deux

15e bob à s'élancer dans ce 3e run, les Belgian Bullets s'élancent sur la piste du Centre national des sports de glisse de Yanqing. An Vannieuwenhuyse et sa pousseuse Sara Aerts réalisent une bonne descente et terminent 13e, remontant deux bobs sur ce run, avant de se faire dépasser par un bon canadien et de pointer donc à la 14e position.

15e au général après leurs deux premiers runs, les Belges démarrent donc 15 et réalise un chrono dans les mêmes standards que leurs deux premiers passages.

Avec un temps de 1:02.11, elles réalisent leur deuxième meilleur temps. Elles avaient bouclé le parcours en 1:02.08 lors de leur premier run et en 1:02.12 sur leur deuxième run.

Une régularité qui leur permet d'avoir un total de 3:06.31. Après leur passage, le troisième bob canadien, piloté par Melissa Lotholz, va réaliser un excellent troisième run et relègue nos Belges au 14e rang en prenant la 10e place. Elles pointaient au 16e rand après les deux premiers runs.

Il reste un run à nos Belges pour tenter d'améliorer leur classement. Le meilleur temps est la possession d'un des bobs allemand, celui piloté par Laura Nolte avec un temps additionné de 3:02.75.