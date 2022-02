JO Pékin 2022 : Le programme des directs sur la RTBF

Les JO de Pékin 2022, c'est à suivre en direct sur la RTBF. Les meilleurs moments de la quinzaine olympique chinoise seront en effet diffusés sur nos antennes, en direct (mais également en différé) sur Tipik et sur Auvio.

Le grand rendez-vous olympique sur la RTBF débute ce vendredi 4 février (13h) avec la cérémonie d'ouverture en direct depuis Pékin. Les JO de Pékin 2022 entrent ensuite dans le vif du sujet à partir du samedi 5 février avec les premières épreuves.

Ci-dessous, vous pourrez trouver le programme des directs diffusés sur Tipik et Auvio pour suivre au plus près les performances des Belges et les compétitions principales de ces JO de Pékin 2022.