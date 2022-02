JO Pékin 2022 : Le point sur l’affaire Kamila Valieva après le calvaire sur la patinoire

Il faudra donc attendre pour que soit tranchée la question centrale : d’où vient la trimétazidine retrouvée en concentration infime dans son organisme, molécule utilisée pour soulager les angines de poitrine et interdite par l’AMA depuis 2014, car elle favoriserait la circulation sanguine ?

D’ores et déjà, la défense a évoqué une possible "contamination via les couverts" partagés par l’adolescente russe et son grand-père, qui la conduit à l’entraînement chaque jour et est traité à la trimétazidine, après la pose d’un cœur artificiel.

Valieva pourrait avoir "bu dans le même verre" que le vieil homme, selon l’hypothèse soumise au TAS sans qu’aucune partie n’ait eu le temps de mener des expertises plus poussées.

Les instances sportives ont déjà reconnu en 2018 deux cas de contamination accidentelle à la trimétazidine : celui de la nageuse américaine Madisyn Cox, via un complément alimentaire (suspension réduite), et celui de la bobeuse russe Nadezhda Sergeeva, suspendue pendant les JO de Pyeongchang et blanchie huit mois plus tard.