JO Pékin 2022 : le 5000m de patinage de vitesse, 1ère chance de médaille belge dimanche avec Swings

Team Belgium joue dimanche une belle carte aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Bart Swings disputera le 5.000m, une distance sur laquelle il figure parmi les outsiders pour le bronze.

Sur l'anneau national de patinage de vitesse, Swings patinera dans sa série avec le Suédois Nils van der Poel, détenteur du record du monde. "Le 5.000m est la deuxième discipline la plus importante pour moi, après le départ groupé. Je devrai vraiment disputer ma meilleure course, alors je peux me retrouver dans le top-cinq. Et là, tout sera possible", a déclaré le vice-champion olympique du départ groupé. En 2014, à Sotchi, le Brabançon flamand s'était classé quatrième dans cette épreuve, en 2018 à Pyeongchang il avait fini sixième.

Sur 5.000m, personne ne peut normalement battre le phénomène suédois Van der Poel. Le Néerlandais Patrick Roest est le principal candidat à l'argent. Le 5.000m débute dimanche à 9h30 heure belge. Swings dispute la dixième et dernière série.