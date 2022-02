JO Pékin 2022 : la Suissesse Fanny Smith récupère le bronze du skicross... neuf jours après la course

La Suissesse Fanny Smith, déclassée en finale du skicross des Jeux olympiques de Pékin le 17 février, récupère finalement la médaille de bronze au détriment de l'Allemande Daniela Maier, a indiqué samedi la Fédération internationale de ski (FIS).

Fanny Smith (29 ans), déjà médaillée de bronze en 2018, avait été déclassée de la 3e à la 4e place après la course, le jury ayant estimé qu'elle avait gêné l'Allemande d'un mouvement illicite, déclenchant la colère de la skieuse et du clan suisse.

"La commission d'appel s'est réunie quatre fois pour revoir à la fois les vidéos et les arguments écrits pendant des heures (...) concluant que la proximité des coureuses à ce moment de la course rendait cette action non intentionnelle et inévitable", écrit la FIS dans un communiqué envoyé neuf jours après la course, alors que les JO sont terminés depuis le 20 février.

Avec cette 3e place, la Suisse décroche une 15e médaille sur cette édition des JO, l'Allemagne redescendant à 26 médailles.