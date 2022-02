JO Pékin 2022 : La Norvège chez les hommes et le Canada chez les dames dominent la poursuite, 13e médaille pour Ireen Wüst

La Norvège, chez les messieurs, qui conserve son titre, et le Canada, chez les dames, pour une première, ont été sacrés champion olympique de la poursuite par pays en patinage de vitesse aux JO d'hiver de Pékin mardi.

La Norvège - Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug et Sverre Lunde Pedersen - a dominé la Russie - Daniil Aldoshkin, Sergei Trofimov et Ruslan Zakharov - en finale alors que les Etats-Unis - Casey Dawson, Emery Lehman et Joey Mantia - ont écarté les Pays-Bas du podium dans la course pour la 3e place.

Côté féminin, le Canada - Ivanie Blondin, Valerie Maltais et Isabelle Weidemann - a décroché son premier titre olympique dans la discipline, en battant le Japon - Ayano Sato, Miho Takagi et Nana Takagi - en finale. Les Japonaises ont vu leurs espoirs s'envoler dans le dernier tour à la suite d'une chute.

Les Néerlandaises - Ireen Wüst, Marijke Groenewoud et Irene Schouten - ont pris la médaille de bronze ce qui permet à Ireen Wüst d'ajouter, à 35 ans, une 13e médaille olympique à son palmarès (6 en or, 5 en argent, 2 en bronze).

Seule la skieuse de fond norvégienne Marit Bjoergen, avec 15 médailles olympiques (8 en or, 4 en argent, 3 en bronze), devance désormais la Néerlandaise, qui a rejoint le biathlète norvégien Ole Einar Bjoerndalen (8 en or, 4 en argent, une en bronze) à la 2e place de ce classement particulier.

Cette épreuve, inspirée de la poursuite par équipes en cyclisme sur piste, est au programme olympique depuis 2006.