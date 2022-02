JO Pékin 2022 : La déviation de… la tête d’un joueur de hockey sur glace

Le hockey sur glace a déjà fourni son lot d’images spectaculaires depuis le début de ces Jeux Olympiques d’hiver. Jolis buts, gros contacts, arbitres secoués, les résumés des matchs valent le détour.

Et le match entre la Suède et la Lettonie a lui aussi offert son lot d’images spectaculaires et étonnantes.

Alors que le palet volait dans les airs, le numéro 12 suédois, Max Friberg s’élève dans les airs et tel Peter Crouch en son temps dévie le palet du casque.

Une scène inhabituelle qui en aura sans doute fait rire plus d’un. Les Suédois peuvent d’ailleurs avoir le sourire puisque les jaunes et bleus se sont imposés 3-2 face aux Lettons.