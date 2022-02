JO Pékin 2022 – La détresse de Mathias Vosté, dernier du 1500m : "J’ai eu un blocage mental pendant la course…"

Les Jeux Olympiques sont parfois cruels. Un antre où en l’espace de quelques minutes, un athlète peut vivre une désillusion énorme qui ruine le restant de sa saison. Aligné sur le 1500m en patinage de vitesse, le Belge Mathias Vosté a connu l’un de ces moments douloureux.

Pourtant bien parti, il s’est écroulé au fil des tours pour concéder un débours rédhibitoire et finir à la 29e et dernière place. Et si chrono moyen est difficile à digérer, c’est la prestation d’ensemble qui fait évidemment mal au moral.

C’est forcément abattu et les yeux rougis par les larmes que le Belge s’est présenté au micro de Sporza d’après-course. Peinant à mettre des mots sur cet off-day complet, il a résumé sa journée noire : "Ce n’était vraiment pas ce que j’espérais. Vraiment pas…" avant de faire une pause, les yeux dans le vide.

Questionné sur ce qui s’est mal passé, Vosté n’est pas passé par quatre chemins : "Tout. Du début à la fin, en fait. L’échauffement s’était bien passé mais j’ai eu un blocage mental pendant la course. Dès le début, je ne le sentais pas. Je l’ai directement ressenti et dit à mon coach. Mais à ce moment-là, je ne pouvais plus faire grand-chose, c’était trop tard."

Malheureusement, après ce genre de performance, l’heure est souvent à l’introspection. Mathias Vosté ne déroge pas à la règle puisqu’on sent poindre chez lui de vrais doutes quant à son avenir : "Je ne sais pas quoi dire de plus. Il y a quelques années, j’avais eu quelques doutes quant à la suite de ma carrière, mais mes performances s’étaient améliorées. Aujourd’hui, je me retrouve avec encore davantage de questions."