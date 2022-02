JO Pékin 2022 : La déception de Sandrine Tas après sa 28e place au patinage (1000m)

Sandrine Tas s'est classée 28e du 1000m en patinage de vitesse aux Jeux Olympiques de Pékin. "Je m'attendais à plus", a confié la patineuse de vitesse. Il s'agissait du reste de sa dernière course individuelle.

Quel est votre feeling après votre dernière course individuelle?

"Je suis assez déçue de moi-même. J'aurais voulu signer un exploit. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis un peu frustrée, car je sens que je pouvais faire bien mieux. Mais je n'arrive pas encore à aller jusqu'au bout. Surtout parce que ça ne fait pas encore longtemps que je glisse. Mais j'ai vraiment envie de montrer ce que je peux faire et de revenir dans 4 ans."

Vous considérez ceci comme un bon apprentissage?

"Oui, en effet. Si on m'avait dit que je me qualifierais pour 4 courses, je ne l'aurais jamais cru. J'ai fait une belle saison. J'ai fait beaucoup de progrès. Mais je suis une sportive et une vraie battante, alors je veux montrer le meilleur de moi-même. Mais aujourd'hui, je n'ai pas réussi. "

Il est encore possible de faire quelque chose, car le départ en masse aura lieu samedi. Quelles sont vos attentes?

"La course de masse me convient mieux. Ca ressemble un peu plus au skeelering, ce que je faisais avant. Mais je me doute quand même que le niveau sera très élevé aussi. Si j'atteins la finale, je serai déjà très contente. Ce ne sera pas facile, mais je ferai tout pour y arriver."

Vous avez un plan tactique ou cela doit encore se discuter avec le coach?

"Absolument. On en discute toujours avant. Mais j'ai toujours fonctionné aussi avec le cœur quand je faisais le skeelering, car il faut prendre des décisions à la seconde. Donc cela joue à mon avantage."