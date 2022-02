Alors qu’il allait tenter un dernier trick, le Finlandais s’est loupé et a percuté un cameraman. Une collision visiblement plus spectaculaire que grave pour les deux hommes. Sallinen a pu se relever et rejoindre la fin du parcours alors que l’homme à la caméra semblait tout de même un peu groggy.

Pour le côté sportif, le Finlandais a loupé ses deux passages en ne réalisant que des scores de 18.00 et 18.50 sur ses deux runs et a donc été éliminé, terminant à la dernière position.