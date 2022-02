JO Pékin 2022 : L’ascension fulgurante d’Erin Jackson, patineuse débutante il y a 6 ans

C’est dans la peau de favorite de l’épreuve, numéro 1 mondiale avec notamment 4 victoires en Coupe du monde cette saison, que la patineuse floridienne a magistralement remporté le 500 m en 37,04 secondes, devançant la Japonaise Miho Takagi de 8 centièmes. Plutôt pas mal pour quelqu’un qui est passé du roller au patinage de vitesse il y a seulement 6 ans.

Sur les 14 dernières médailles d’or distribuées dans cette épreuve du 500 m femmes, les Etats-Unis en ont remporté 6, grâce à cette nouvelle breloque conquise par Erin Jackson. Pour trouver trace du dernier titre américain dans cette catégorie, il faut remonter à Bonnie Blair aux Jeux de Lillehammer 1994.

Après sa course, la toute fraîche championne olympique a tenu à faire passer un message porteur d’espoir. Suite à une question d’un journaliste sur le fait qu’elle soit la première femme noire à gagner ce titre, elle répond : "Espérons que ma victoire aura un effet. J’espère que nous verrons plus de minorités sortir et essayer ces sports d’hiver. J’espère simplement être un bon exemple, surtout en montrant aux enfants qu’ils n’ont pas à choisir entre l’école et le sport (ndlr : Erin Jackson a obtenu un diplôme avec mention en science et ingénierie des matériaux à l’Université de Floride)".

Le chemin vers la victoire n’a pourtant pas été de tout repos.