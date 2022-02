JO Pékin 2022 : Kim Meylemans enfin libérée après trois résultats de tests négatifs

Bonne nouvelle pour Kim Meylemans ! En quarantaine depuis son arrivée à Pékin, où les Jeux olympiques d’hiver débuteront vendredi, l’athlète Belge peut enfin retourner au cluster Olympique de Yanqing, a annoncé ce mercredi le COIB dans un communiqué. Cette décision a été prise un peu plus tôt dans la journée par les instances compétentes du Comité d’Organisation et des autorités chinoises de la santé, sur base de trois résultats de tests négatifs d’affilée dans le courant des deux derniers jours.

"Nous sommes bien évidemment soulagés que Kim puisse revenir au cluster Olympique. C’est le résultat d’une intense et étroite collaboration lors des derniers jours entre Kim, son entourage, le COIB et son staff médical ainsi que les instances compétentes du Comité International Olympique (CIO). Malgré cette période difficile, nous sommes convaincus que le retour lui donnera la force nécessaire pour donner le meilleur d’elle-même lors de la compétition la semaine prochaine. Nous connaissons les qualités de Kim et nous sommes impatients de la voir à l’œuvre", a déclaré Olav Spahl, Chef de Mission Beijing 2022.

Plus tôt dans la journée, la skeletoneuse belge s’était plainte de la situation sur Instagram. "J’ai maintenant été testée négative à trois reprises, et je ne suis pourtant pas libérée. Cela fait 72 heures que je suis en isolement. Ils veulent encore me faire passer un test aujourd’hui. Je serai donc sans doute coincée une journée de plus et il n’y a absolument aucune raison à cela", regrettait Meylemans, qui a manqué sa première séance d’entraînement.