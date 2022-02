JO Pékin 2022 – Kim Meylemans, blessée aux adducteurs : "C’est dommage de ne pas pouvoir débuter la compétition à 100% mais je vais faire de mon mieux"

Kim Meylemans s’était plaint des adducteurs à l’issue de la 5e descente d’essai mercredi et avait renoncé à son dernier entraînement pour retourner vers le Village olympique et y passer un "check-up médical", avait annoncé le Comité olympique et interfédéral belge (COIB).

Le verdict est tombé, il s’agit d’une petite déchirure aux adducteurs. Une blessure handicapante en skeleton pour la poussée, spécialité de la Belge. Mais cela ne l’empêchera pas de prendre le départ des deux premiers runs prévus vendredi comme elle l’a expliqué à David Bertrand : "Ce n’est évidemment pas idéal pour quelqu’un qui doit sprinter. C’est dommage de ne pas pouvoir débuter la compétition à 100% mais je vais faire de mon mieux. Il y a déjà eu beaucoup de contretemps, mais je continue. Ce qui est frustrant, c’est que nous avons tellement travaillé dur sur ce départ".

Lundi, enfin sortie de quarantaine, Kim Meylemans avait entamé ses entraînements avec deux séances officielles lundi et deux autres mardi. Mercredi, elle a fait sa première séance – signant le 9e chrono – avant de renoncer à sa 6e et dernière descente avant la course prévue vendredi.

Une situation loin d’être idéale pour aborder la compétition de skeleton qui début ce vendredi mais Kim Meylemans ne va rien lâcher : "Je suis très motivée. J’ai bien digéré la situation et je vais essayer d’aller de l’avant. C’est la dernière compétition de l’année donc je vais tout donner et s’il y a une blessure à la fin, ça importe peu".

Rendez-vous donc ce vendredi pour les deux premières descentes de Kim Meylemans avant deux autres runs samedi.