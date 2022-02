Dans un communiqué, le COIB s'est montré soulagé de voir la situation se résoudre : "Le COIB a pris connaissance de nouvelles informations sur la situation qui a évolué favorablement. Kim a en effet quitté son hôtel-quarantaine. Elle est, depuis, arrivée au Village Olympique de Yanqing.

Dans les sept prochains jours, Kim sera très étroitement suivie au Village Olympique dans le cadre de la ‘close-contacts policy’ comme décrit dans le Playbook de Beijing 2022. Concrètement, cela veut dire qu’elle pourra s’entraîner sur la piste, mais de manière isolée. Au Village, elle sera isolée dans une chambre à part et sera testée deux fois par jour durant cette période.

Olav Spahl, Chef de Mission Beijing 2022 : " Nous comprenons tout à fait la réaction de Kim. Notre principale préoccupation était d’amener Kim le plus rapidement possible au Village Olympique de Yanqing. Nous sommes donc très heureux que ce soit arrivé. Nous comprenons que les mesures COVID soient nécessaires pour préserver la sécurité et la santé des participants aux Jeux Olympiques, mais nous pensons que dans cette approche, l’athlète doit rester central. Nous continuons à travailler sans relâche pour continuer à améliorer la situation de Kim et nous restons en permanence en contact avec elle. "