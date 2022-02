JO Pékin 2022 - Jean-Michel Saive : "Une fierté d’avoir 19 athlètes aux Jeux d’hiver pour un pays plat et sans neige"

Avec les problèmes qu’a connu Kim Meylemans et la blessure d’Armand Marchant, le début de ces Jeux n’est pas de tout repos. Mais l’inquiétude n’est cependant pas présente. "Les objectifs et le bilan final, ce sera à la fin des Jeux. On n’est qu’à un tiers de la compétition, tout le monde est encore en compétition. C’est sûr que les petites blessures ne sont jamais gaies pour les athlètes et on essaye de les soigner le mieux possible pour qu’ils soient prêts pour leur compétition. On a vécu une situation avec Kim dont la planète entière a parlé. Quand je suis arrivé ici, les présidents des autres pays nous parlaient de sa situation. Mais maintenant c’est le sport qui doit parler, elle a sa compétition demain, Armand un peu plus tard. Donc on espère que ça va aller pour eux", explique un Jean-Michel Saive optimiste.

Le rapport aux athlètes est tout de même différent qu’aux Jeux de Tokyo comme le relate le président du COIB : "La délégation est beaucoup moins grande donc on a plus le temps d’aller voir les athlètes. Aux sports d’été, c’est un peu plus compliqué parce que le programme est plus chargé. Donc il y en a qu’on n’a pas l’occasion d’aller voir. Ici, on a pratiquement la chance de voir tout le monde sauf quand il y a deux compétitions en même temps sur des sites différents. C’est un peu moins chargé au niveau du timing mais quelques fois ce n’est pas plus mal".

Et si les Jeux ne font que commencer, Jean-Michel Saive a déjà son moment le plus marquant de la compétition : "Quand je suis arrivé sur le site du snowboard parce que c’était ma première compétition importante à la neige, puis de voir le site, les sauts, etc".

La fierté était également présente dans les yeux de Jean-Michel Saive : "Je dirais que c’est une fierté d’avoir 19 athlètes aux Jeux d’hiver pour un pays finalement plat et sans neige et de voir tout le chemin qu’il reste à faire pour progresser".

Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin se tiennent jusqu’au dimanche 20 février et sont à suivre sur tous les médias de la RTBF.