JO Pékin 2022 : Jacobellis s’offre une seconde médaille d’or en snowboardcross dans l’épreuve mixte

Trois jours après avoir décroché le titre olympique individuel, la snowboardeuse américaine Lindsey Jacobellis s’est offert une seconde médaille d’or grâce à l’épreuve mixte, associée au vétéran Nick Baumgartner (40 ans), samedi aux Jeux Olympiques de Pékin, sous la neige à Zhangjiakou.

En finale, Lindsey Jacobellis a lutté avec l’Italienne Michela Moioli, prenant la tête dans l’avant-dernier virage et conservant sur le finish quelques centimètres d’avance sur Moioli. La médaille de bronze est revenue aux Canadiens Eliot Grondin et Meryeta Odine, respectivement en argent et en bronze en individuel.

Ce titre pour Jacobellis et Baumgartner intervient alors que l’ancienne snowboardeuse Callan Chythlook-Sifsof a accusé l’actuel entraîneur de l’équipe américaine Peter Foley de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié, dans des messages publiés sur Instagram vendredi.

La snowboardeuse née en Alaska et qui fêtera ses 33 ans dans deux jours, a aussi mis en cause un snowboardeur présent en Chine, Hagen Kearney, qu’elle accuse d’avoir utilisé une expression raciste à son encontre et de s’être livré à des actes de harcèlement.