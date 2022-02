JO Pékin 2022 : Hanne Desmet qualifiée après sa deuxième place en série sur le 1000m en short-track

Cinquième sur 500m en short-track avec un record de Belgique à la clé, Hanne Desmet était engagée ce mercredi dans les séries du 1000m.

Présente dans la sixième série, la Belge devait terminer dans les deux premières des quatre participantes ou parmi les quatre meilleurs temps des 3e pour se qualifier pour la suite de la compétition.

Et la patineuse belge réalise une magnifique course. Après avoir donné l’impulsion sur le départ, elle se replace dans le groupe pour ne pas gaspiller trop de force et fait son effort dans les deux derniers tours.

Une tactique qui lui permet de couper la ligne en deuxième position derrière la Canadienne Courtnay Sarault et de se qualifier pour la suite de la compétition en ayant fait le plein de confiance.