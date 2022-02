JO Pékin 2022 : Hanne Desmet, médaille de bronze, "j’ai confirmé que je pouvais le faire quand tout le monde était présent"

Hanne Desmet a remporté la médaille de bronze en short-track sur le 1000m. Une médaille historique pour la Belgique puisque c'est la première de ces Jeux de Pékin et seulement la septième de son histoire.

Hanne Desmet avait du mal à cacher son grand sourire au micro de David Bertrand : "Je suis très heureuse. Je suis aussi très fière. Ça a été une très bonne journée. Je suis satisfaite de la façon dont j’ai couru".

Deuxième des championnats du monde, cette médaille représente beaucoup plus pour l'Anversoise : "C’est sûr. L’année dernière tout le monde n’était pas présent aux Championnats du Monde. Ici j’ai confirmé que je pouvais le faire quand tout le monde était présent. Donc c’est mieux".

Petite particularité, Hanne Desmet a pu partager le podium avec une de ses amies, la médaillée d'or, la Néerlandaise Suzanne Schulting : "C’est beau. On s'entraîne ensemble. C’est vraiment fantastique d’être sur le podium ensemble".

Pour monter sur la troisième marche du podium, Desmet a profité de la chute de deux autres concurrentes mais avait réalisé un belle course, tentant plusieurs dépassements. Si la Néerlandaise semblait supérieur, la médaille aurait pu échapper à la Belge s'il n'y avait pas eu cette chute : "Suzanne était la favorite mais je pense que les quatre autres, on était relativement proche pour viser un podium. J’ai dépensé beaucoup d’énergie au début donc je n’avais plus vraiment toute mes chances sur la fin et on ne saura jamais ce qui se serait passé si elles n’étaient pas tombées".

Pour la suite, la Belge voit les choses simplement : "Je veux continuer à patiner, je suis super heureuse de faire ça de mes journées".

Lorsqu'on lui demande si elle a un petit message à faire passer à quelqu'un, la patineuse répond très simplement : "Salut maman".

La médaillée de bronze a également adressé un petit mot en français à ceux qui l'ont suivie : "Merci à tous ceux qui me supportent".

Si c'est un grand moment pour elle, ça pourrait également être une opportunité pour le short-track en Belgique : "Je pense que ce sport peut grandir et devenir plus populaire".

Mais l'heure est désormais au repos et à la fête pour Hanne Desmet, médaillée de bronze des Jeux Olympiques d'hiver.