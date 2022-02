JO Pékin 2022 : Hanne Desmet cinquième de la finale du 500 mètres en short-track avec un record de Belgique à la clé

La Belge Hanne Desmet a terminé à la cinquième et dernière place de la finale du 500m en short-track (patinage de vitesse sur piste courte), ce lundi aux Jeux Olympiques de Pékin.

L'Italienne Arianna Fontana a de son côté conforté son statut de short-trackeuse la plus médaillée de l'histoire olympique en décrochant une dixième médaille avec sa victoire, comme en 2018. Arianna Fontana, déjà médaillée d'argent en relais mixte à Pékin, a devancé la Néerlandaise Suzanne Schulting et la Canadienne Kim Boutin.

Sur la piste du Palais Omnisports de la capitale chinoise, Arianna Fontana s'était pourtant retrouvée au sol dès le premier virage. Ce qui impliquait l'arrêt de la course et un redémarrage. Le deuxième départ était le bon, et Hanne Desmet, première Belge en finale olympique du patinage de vitesse sur piste courte, partait en cinquième position. Elle restait à cette place jusqu'au bout, pour terminer en 42.941, nouveau record de Belgique.

Deuxième de son quart de finale après avoir "bénéficié" des chutes de deux de ses adversaires alors qu'elle occupait la dernière place, Hanne Desmet avait réussi à se hisser au stade des demi-finales avec un peu de réussite.

L'Anversoise a ensuite démarré sa demi-finale pied au plancher, puisqu'elle a constamment occupé la deuxième place avant d'être déséquilibrée par une autre participante et d'être victime d'une chute. Son adversaire a été sanctionnée, et Hanne Desmet a été repêchée pour la finale car elle occupait la deuxième place - qualificative pour la finale - au moment où elle s'est retrouvée le nez dans la glace du Palais Omnisports de Pékin.

Hanne Desmet, 25 ans, dispute ses premiers Jeux Olympiques. Elle entrera à nouveau en action mercredi pour les qualifications du 1.000m, une distance où elle est vice-Championne du Monde. Le 16 février, les quarts de finale du 1.500m figurent à son programme.