JO Pékin 2022 – Hanne Desmet, 4e du 1500 m : J’ai été dans trois finales A, je ramène une médaille, c’est beau"

Hanne Desmet a une nouvelle fois pris part à une finale en short-track à ces Jeux Olympiques de Pékin.

Médaillée de bronze sur le 1000m, la Belge a terminé 4e de la finale A du 1500m, passant tout proche d’une seconde médaille. Mais Desmet n’était pas trop déçue au micro de David Bertrand : "J’aurais évidemment aimé être sur le podium mais quatrième ce n’est pas mal".

Partie prudemment en dernière position, la Belge a doublé trois concurrentes dans le dernier tour mais est donc arrivée un peu trop courte pour la médaille. Un choix tactique qu’elle ne regrette pas : "Je me sentais bien dans les premiers tours (séries, quart et demi) et je pensais qu’il y avait des possibilités dans cette finale qui était quand même particulière. J’ai trop attendu. J’ai choisi de rester derrière au cas où ça démarrerait fort et dans ce sens c’était la bonne décision. J’ai décidé d’attendre et lorsque vous êtes 7e, s’il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas toujours réagir et je n’ai pas pu utiliser ma vitesse".

Il faut dire que la Belge termine derrière trois grandes dames du short-track, toutes médaillées olympiques. "Il y a un super niveau pour le moment chez les femmes", confirmait-elle.

Au moment de poser le bilan de ses Jeux avant de rentrer en Belgique, la patineuse était évidemment contente : "Je suis très bien. J’ai été dans trois finales A. J’étais au top mondial. Je ramène une médaille. C’est aussi beau. Il y a toujours moyen de faire mieux mais je suis encore jeune donc ça peut encore arriver".

Une compétition et des résultats qui lui donnent faim pour la suite : "Je n’ai pas fait beaucoup de courses cette année donc j’attends vraiment avec impatience de courir plus".

La Belge aura en tout cas le mérite d’avoir ramené à la Belgique la septième médaille aux Jeux Olympiques d’hiver de son histoire.