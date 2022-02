JO Pékin 2022 : Evy Poppe, 24e, éliminée après les qualifications du Big Air

Evy Poppe, la seule représentante du Team Belgium en lice lundi aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale du Big Air. La snowboardeuse de 19 ans a pris la 24e place des qualifications alors que seul le top 12 validait son ticket pour les trois runs finaux de mardi.

Double médaillé de bronze de la discipline lors des Mondiaux juniors (2019 et 2021), Evy Poppe a débuté son concours par deux "backside 720", récompensés successivement par des notes de 44.00 et 60.75. Dernière à effectuer son 3e run, elle a chuté en tentant un "double frontflip" et récolté la note de 21.00.

Le résultat étant la somme des deux meilleures notes pour deux sauts différents, la Gantoise a totalisé la somme de 81.75, soit le 24e total des 29 snowboardeuses au départ.

Aux avant-postes, la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott a terminé en tête (176.50) devant les Japonaises Kokomo Murase (171.00) et Reira Iwabuchi (158.50). Malgré le deuxième meilleur saut des qualifications (89.75), l'Américaine Jamie Anderson, double championne olympique de slopestyle (2014 et 2018) et vice-championne olympique de Big Air (2018), a chuté sur ses deux autres tentatives. Avec le 15e total, elle ne disputera pas la finale.

Evy Poppe a pris la 14e place de sa première épreuve dans la capitale chinoise, en slopestyle.