JO Pékin 2022 : Elles évitent une chute... grâce à un gros câlin en snowboard cross

Le snowboard cross a conquis de nombreux curieux en cette première semaine de Jeux Olympiques. Des sauts, de la vitesse, du suspense, la discipline a tout pour plaire.

Elle amène également son lot de scènes coquasses comme ce fut le cas ce mardi lors des 1/8e de finale chez les dames.

Lancées à la poursuite de la leader de la course, l'Italienne Michela Moioli, l'Américaine Meghan Tierney et la Suissesse Lara Casanova sont proches de se faire tomber dans un virage mais les deux athlètes trouvent la parade parfaite pour s'en sortir. Un gros câlin et ça repart.

Pour la petite histoire, c'est l'Américaine qui a le plus profité de la situation et qui termine à la deuxième place qualificative alors que Casanova est éliminée.